عاجل: هذا ما وقع للحاجة الحمداوية في رمضان ﻿

شوف تيفي:
كشفت مصادر مقربة من الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية، أن الأخيرة تعاني من وعكة صحية ألزمتها الفراش خلال رمضان.
و قالت مصادرنا، إن الفنانة تستعيد عافيتها بعد إرهاق شديد أصابها خلال هذا الشهر الفضيل.
و قد أطلت الفنان الشعبية الحمداوية على جمهورها في رمضان من خلال أغنيتها "هزو بنا لعلام" التي أدتها الفنانة ابتسام تسكت في جينيريك سلسلة الخاوة.
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