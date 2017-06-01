عاجل: هذا ما وقع للحاجة الحمداوية في رمضان ﻿

كشفت مصادر مقربة من الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية، أن الأخيرة تعاني من وعكة صحية ألزمتها الفراش خلال رمضان.

شوف تيفي:

كشفت مصادر مقربة من الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية، أن الأخيرة تعاني من وعكة صحية ألزمتها الفراش خلال رمضان.

و قالت مصادرنا، إن الفنانة تستعيد عافيتها بعد إرهاق شديد أصابها خلال هذا الشهر الفضيل.

و قد أطلت الفنان الشعبية الحمداوية على جمهورها في رمضان من خلال أغنيتها "هزو بنا لعلام" التي أدتها الفنانة ابتسام تسكت في جينيريك سلسلة الخاوة.