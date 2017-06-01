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صادم: بالأرقام .. هذا هو عدد المثليين المغاربة

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 14:51 صادم: بالأرقام .. هذا هو عدد المثليين المغاربة | مجتمع
صادم: بالأرقام .. هذا هو عدد المثليين المغاربة
بعد واقعة اعتقال السلطات المغربية لمثليين يمارسان الجنس بالنهار بمدينة الناظور في 5 يونيو من الشهر الجاري، كشف تحقيق لصحيفة ''الاسبانيول'' يوم الثلاثاء عن أرقام وشهادات صادمة عن المثليين المغاربة

شوف تيفي:

بعد واقعة اعتقال السلطات المغربية لمثليين يمارسان الجنس بالنهار بمدينة الناظور في 5 يونيو من الشهر الجاري، كشف تحقيق لصحيفة ''الاسبانيول'' يوم الثلاثاء عن أرقام وشهادات صادمة عن المثليين المغاربة، سواء في المملكة أو الذين اختارو اللجوء إلى الجارة الشمالية. التحقيق كشف لأول مرة أن عدد المثليين المغاربة مرتفع أكثر مما يعتقد البعض، إذ أن عدد الذين قرروا الهروب من المملكة للاستقرار في مدينة مليلية المحتلة والعاصمة مدريد لوحدهما بلغ 230 مثليا سنة 2016، كلهم طلبو اللجوء في الجارة الشمالية، شارحا أن السلطات المحلية بمدريد استقبلت 150 طلب لجوء من المثليين المغاربة سنة 2016، فيما يتراوح عدد الذين طالبو اللجوء في مليلية ما بين 70 و 80 مثليا، مضيفا أن 60 منهم يعيشون في مركز إيواء الأجانب في الثغر المحتل.

وحسب العدد الصادر من يومية أخبار اليوم ليومه الخميس، فإن الاسباب التي تدفعهم للهروب من المملكة، أجابت الجمعية الإسبانية ''كوليغا'' التي تدافع عن قضيتهم بالقول: "لا يتحملون الضغط الاجتماعي تجاه المثليين في المغرب". التحقيق بين كذلك أن أغلب المثليين الذين وصلو إلى اسبانيا ينحدرون من شمال المملكة، مشيرا أيضا إلى أن المثليين المغاربة لا يهربون إلى اسبانيا فقط، بل هناك من اختارو العيش في امريكا وكندا.

ونقل التحقيق أيضا بناء على أرقام جمعية ''أصوات" غير المرخص لها بالمملكة، والتي تدافع عن حقوق المثليين والمثليات والمتحولين، أن 5000 مثلي مثلو أمام القضاء في المملكة منذ الاستقلال ('1956)، مبرزا أيضا أنه لازال هناك مثليون يقضون عقوبات سجنية بسبب الفصل 489 من القانون الجنائي المجرم للعلاقات المثلية، بحيث تتراوح العقوبة مابين 6 أشهر وثلاث سنوات، علاوة على الغرامة المالية.

شهادات وصور صادمة، حيث جاء في نفس اليومية قول أحد المثليين قال، '' أحب أن أرتدي ملابس على منوال النساء، لكن لم يكن بوسعي اللقيام بذلك في الناظور. الناس هناك متزمتون وسيقتلونني لو فعلت ذلك. لذلك كنت أغطي الملابس بجلابة لكي لا يتعرفو علي''.

‫شوف تيفي

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سلطات مثليين تحقيق إعتقال لجوء قضاء

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