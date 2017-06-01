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المعلقون الفايسبوكيون الفهايمية ولعبة إشعال الحرائق | كاريكاتير شوف تيفي

المعلقون الفايسبوكيون ''الفهايمية'' ولعبة إشعال الحرائق

المعلقون الفايسبوكيون الفهايمية ولعبة إشعال الحرائق | بوليتيك

المعلقون الفايسبوكيون ''الفهايمية'' ولعبة إشعال الحرائق

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المعلقون الفايسبوكيون ''الفهايمية'' ولعبة إشعال الحرائق

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 14:17 المعلقون الفايسبوكيون الفهايمية ولعبة إشعال الحرائق | بوليتيك
المعلقون الفايسبوكيون ''الفهايمية'' ولعبة إشعال الحرائق
في خضم القراءات المتعددة الأوجه والغايات التي يضعها بعض النشطاء والإعلاميين والسياسيين ومن المتتبعين عند نشرهم لأخبار وتعليقات ومواقف ذاتية على صفحات الفايسبوك ، أصبحنا نعيش ظاهرة

شوف تيفي

في خضم القراءات المتعددة الأوجه والغايات التي يضعها بعض النشطاء والإعلاميين والسياسيين ومن المتتبعين عند نشرهم لأخبار وتعليقات ومواقف ذاتية على صفحات الفايسبوك ، أصبحنا نعيش ظاهرة "الاستسهال" من المعلقين "أغلبهم غير داويين" على تلك المنشورات، استسهال إلى درجة الإسهال بلا لجام ولا تعقل، يضغطون على حروف "الكايبورد" كما يضغطون على أزرار "التيلكوموند" لتغيير قناة بأخرى، وكأن في الأمر متعة وترفيه، وهم يفتون في ما يقع مثلا في حراك الريف، والأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات... وكأنهم لا يعرفون ماذا تعني خطورة الكلمة التي يجب أن توزن بميزان الذهب قبل أن تصدر عن صاحبها، والملاحظ أن العديد من الفايسبوكيين أصبحوا يشيطنون كل شيء، ويمارسون التضليل باسم حرية التعبير، وكأنهم باحثون ومحللون وخبراء لا ينفض لهم غبار، في حين أن هؤلاء "لفهايميا" يستطيعون أن يشعلوا الفتن ويطمسوا الحقائق ويغيروا المعطيات الموضوعية بأخرى كاذبة ويتأثر بهم جمهور من الفايسبوكيين الناشئين الذين ليس لديهم تمييز وبعد نظر ولا يملكون "غربالا" لتصفية كل ما يكتب على الفضاء الأزرق... فالبعض مثلا ذهب مذهبا غريبا وهم يربطون بين اندلاع حراك الريف وعزل بن كيران، في حين أن الأحداث وقعت يوم 18 أكتوبر أي بعد حادث مقتل محسن فكري، أي في فترة رئاسة بن كيران لحكومة تسيير الأعمال...وهنالك أيضا من يشجع على العصيان المدني والدعوة إلى التخريب والتحريض وغيرها من الدعوات الفايسبوكية المضللة التي يصدرها أشباه المتعلمين والمدعين الذين تستهويهم لعبة إشعال الحرائق، حتى أصبح الفايسبوك الذي هو وسيلة تواصلية مجالا خصبا للتطرف والتعصب وقتل الأوطان...فهل هؤلاء المعلقين واعون بما تخطه أيديهم...أم "جيبها يافم وكول" بلا حسيب ولا رقيب...فالكلمة لها أجر ولها حساب عسير أيضا، وكم من كلمة هوت بصاحبها في النار... فهلا أرحتم عقولنا من عناء تحليل سذاجتكم أيها المدعون...!

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الفايسبوك أحداث تعليقات قضايا كبرى الريف احتجاجات

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