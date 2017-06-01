الملك يزور الريف و مدن الشمال واحتمال إلقاء خطاب العرش من الحسيمة ﻿

كشفت ''الأسبوع الصحفي'' نقلا عن مصادرها، بوجود مؤشرات عن زيارة ملكية مرتقبة لمنطقة الريف قريبا، واحتمال إلقاء خطاب العرش من مدينة الحسيمة في إعادة مماثلة لسيناريو سنة 2004.

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كشفت "الأسبوع الصحفي" نقلا عن مصادرها، بوجود مؤشرات عن زيارة ملكية مرتقبة لمنطقة الريف قريبا، واحتمال إلقاء خطاب العرش من مدينة الحسيمة في إعادة مماثلة لسيناريو سنة 2004.



وربطت مصادر الأسبوعية، بين حالة الإستنفار التي تعيشها مدينة الحسيمة، والتحضير لزيارة ملكية مرتقبة قد تشمل عدة مدن بشمال المغرب بما فيها مدينة الحسيمة، التي تشهد غليانا كبيرا.



ووفق ذات المصدر، فالزيارة ستعطي دينامية جديدة للمشاريع التي سبق وأن دشنها الملك، وعرفت بعض التأخير في الإنجاز، بل لم تستبعد ذات المصادر، إعادة تكرار سيناريو سنة 2004، عندما قضى الملك محمد السادس بعض الليالي في خيمته وسط منكوبي زلزال الحسيمة يوم 25 مارس 2004 ومنها وجه خطابه الشهير، المؤسس للمصالحة الكبرى كبداية للعهد الجديد..