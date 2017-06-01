حصري.. هذا ما وقع للمغاربة الذين فقدوا مساكنهم في برج لندن المحترق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المغاربة المتواجدين في مسجد السلام وببعض الكنائس بلندن بعد ضياع شققهم عقب حريق برج سكني أمس الأربعاء، حصلوا على تبرعات مادية جد كبيرة.

"شوف تيفي":إ.ط

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المغاربة المتواجدين في مسجد السلام وببعض الكنائس بلندن بعد ضياع شققهم عقب حريق برج سكني أمس الأربعاء، حصلوا على تبرعات مادية جد كبيرة.

وأكد المصدر ذاته أن بعض المغاربة، تم استقبالهم بمجموعة من الكنائس بلندن، حيث تم توفير الأغطية والمأكل لهم في بادرة إنسانية، تكفلت بها هذه الكنائس المسيحية.

وبخصوص هوية المغاربة المفقودين، فقد أكد المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق بأسرة مغربية تنحدر من مدينة العرائش لم يتم بعد التعرف على مصير أفرادها، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية، ستكشف خلال الساعات القليلة المقبلة عن هوية المصابين والفقودين والقتلى في هذه الفاجعة.