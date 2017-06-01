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عاجل الأمن يدخل على خط الاعتداء على سائحة ألمانية بسبب ارتدائها ''صاية'' في رمضان وهذا عدد المعتقلين

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 13:52 عاجل الأمن يدخل على خط الاعتداء على سائحة ألمانية بسبب ارتدائها صاية في رمضان وهذا عدد المعتقلين | بوليتيك
عاجل الأمن يدخل على خط الاعتداء على سائحة ألمانية بسبب ارتدائها ''صاية'' في رمضان وهذا عدد المعتقلين
كشف مصدر بولاية أمن تطوان لشوف تيفي، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة مارتيل فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له فتاة من جنسية ألمانية

شوف تيفي:

كشف مصدر بولاية أمن تطوان لشوف تيفي، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة مارتيل فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له فتاة من جنسية ألمانية بأحد أسواق مدينة مارتيل.

وأوضح المصدر، بأن مصالح الأمن استمعت إلى الفتاة ووالدتها ولشخص آخر من العائلة المستقبلة لهما، كما تم استقدام اثنان من المشتكى بهما والاستماع إليهما في محاضر قانونية، وذلك في انتظار إحالتهما على العدالة فور الانتهاء من إجراءات البحث المنجز في هذه القضية.

وكانت فتاة ألمانية، تبلغ من العمر 19 سنة، قد تعرضت لاعتداء لفظي عندما كانت برفقة والدتها المغربية بالسوق المركزي بمدينة مارتيل يوم الأحد المنصرم، حيث تلفظ في حقها بعض الأشخاص بعبارات تنطوي على السب والشتم بعدما تناولت قنينة عصير قبيل أذان المغرب، بحيث ظنوا أنها تتجاهر عمدا بالإفطار العلني.

وشدّد المصدر الأمني بأن الشرطة القضائية باشرت إجراءات الاستماع للمشتكية وأفراد من عائلتها، كما حددت هوية اثنان من المشتكى بهما واستمعت إليهما، وذلك في انتظار إحالة الملف على القضاء لتقرير المتعين قانونا في النازلة.

 

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شوف تيفي المغرب الشرطة القضائي الأمن صاية

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