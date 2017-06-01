 فضيحة وبالفيديو.. مع اقتراب ليلة 27 في رمضان: السحر والشعوذة بداو: شوفو أشنو دارو بنات في تارودانت ﻿
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فضيحة وبالفيديو.. مع اقتراب ليلة 27 في رمضان: السحر والشعوذة بداو: شوفو أشنو دارو بنات في تارودانت | حوادث و حقوق

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فضيحة وبالفيديو.. مع اقتراب ليلة 27 في رمضان: السحر والشعوذة بداو: شوفو أشنو دارو بنات في تارودانت

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 13:47 فضيحة وبالفيديو.. مع اقتراب ليلة 27 في رمضان: السحر والشعوذة بداو: شوفو أشنو دارو بنات في تارودانت | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو.. مع اقتراب ليلة 27 في رمضان: السحر والشعوذة بداو: شوفو أشنو دارو بنات في تارودانت
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو، يُظهر قيام فتاتين بأعمال سحر وشعوذة خلال شهر رمضان أمام إحدى المحلات الخاصة ببيع الأسماك بمدينة تارودانت.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو، يُظهر قيام فتاتين بأعمال سحر وشعوذة خلال شهر رمضان أمام إحدى المحلات الخاصة ببيع الأسماك بمدينة تارودانت.

ويوثق هذا الفيديو لحظة قيام الفتاتين بعميلة سحر وشعوذة أمام المحل من خلال رشه بمياه، وهو الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يتفاعلون معه، حيث أكد العديد منهم أن الأيام العشرة الأخيرة التي تعتبر الأهم في شهر رمضان نظرا لقيمتها الدينية الكبيرة، يستغلها بعض ضعاف النفوس وخاصة في ليلة 27 من رمضان للقيام بأعمال سحر وشعوذة.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء المصالح الأمنية بتارودانت بفتح تحقيق من خلال الفيديو للتعرف على هوية الفتاتين واعتقالهما لتكونا عبرة لكل من تُسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك السحر والشعوذة رمضان الصفحات الفايسبوكية شهر رمضان

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