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نقابة الصحافة تدخل على خط ''حراك-الريف'' وتستغرب من التهم الموجهة للصحفيين..

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 13:32 نقابة الصحافة تدخل على خط حراك-الريف وتستغرب من التهم الموجهة للصحفيين.. | بوليتيك
نقابة الصحافة تدخل على خط ''حراك-الريف'' وتستغرب من التهم الموجهة للصحفيين..
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين المغاربة، عن استغرابها اعتقال نشطاء، كانوا بصدد نقل وقائع مرتبطة بحراك الريف مطالبة بإخلاء سبيلهم في الحال دون قيد أو شرط.

شوف تيفي

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين المغاربة، عن استغرابها اعتقال نشطاء، كانوا بصدد نقل وقائع مرتبطة بحراك الريف مطالبة بإخلاء سبيلهم في الحال دون قيد أو شرط.

وكشف بلاغ للنقابة، بأنها "تتابع بانشغال كبير وعميق التطورات المتعلقة باعتقال عدد من النشطاء في الإعلام الإلكتروني بإقليم الحسيمة، حيث تفاجأت النقابة بإخضاعهم لتحقيقات أمنية في مدينة بعيدة عن مقر إقامتهم وإثقال ملفاتهم بتهم جنائية ثقيلة جدا من قبيل إهانة هيئة منظمة والتحريض على تجمعات غير مرخص لها وزعزعة ولاء المواطن للدولة المغربية والتحريض ضد السلامة الداخلية للدولة وجمع تبرعات دون ترخيص بذلك وانتحال صفة ينظمها القانون".

وعلمت النقابة أن الاعتقالات طالت لحد الآن كلا من، محمد الصريحي مدير موقع ( ريف 24 )، جواد الصابري و هو مصور بموقع ( ريف 24) ، عبد العالي حدو مدير موقع ( Araghi.tv )، حسين الإدريسي و هو مصور بموقع ( ريف بريس ) ، فؤاد السعيدي و يعمل بموقع ( Agraw.tv ) ، ربيع البلق وهو مراسل موقع ( بديل انفو ).

وأفاد البلاغ، أن "النقابة إذ تتحفظ على مسطرة الاعتقال، فإنها توكد أنها ستتابع هذا الملف، عبر المحامين، للنظر في الاتهامات المبالغ فيها والثقيلة، التي وجهت لهم، ومدى مصداقيتها ونزاهة التحقيقات التي أجريت معهم، كما تنبه إلى ضرورة السماح لجميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية بتغطية الأوضاع في إقليم الحسيمة وضمان شروط وأجواء سليمة لهذه التغطية".

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النقابة الثقيلة الحسيمةالإعتقال شوف تيفي

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