صادم وبالصور..بعد أدومي:'' مثلي '' بيضاوي بوجه مكشوف يثير ضجة قوية بالفايسبوك.. شوفو شنو كايدير ﻿

أثارت مجموعة من الصور لشاب مثلي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، نظرا لظهوره بها وهو يضع مساحيق التجميل ويقوم بحركات نسائية مثيرة للجدل.

"شوف تيفي"

أثارت مجموعة من الصور لشاب مثلي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، نظرا لظهوره بها وهو يضع مساحيق التجميل ويقوم بحركات نسائية مثيرة للجدل.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الأمر يتعلق بشاب يقطن بمدينة الدار البيضاء، يلقب نفسه بـ "إيناس"، و أرفق صوره التي يضعها على حسابه بالفايسبوك بمجموعة من التدوينات قال فيها إنه "حبيب الرجال"، حيث كتب في إحدى تدويناته "تتحدث النساء بجمالي وتفوقت عليهن بدلالي غارت مني بنات حوا فقلت اذهبن للجحيم أنا أنيس عشيق الرجال".

وتفاعل النشطاء مع هذه الصور والتدوينات المرفقة معها، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الكبير لاستغلال هذا الشخص "الفايسبوك" للاعلان عن ميوالاته الجنسية من خلال نشر صوره وهو يضع مساحيق التجميل التي جعلته شبيها بالنساء.