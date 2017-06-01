الزفزافي يدخل في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة بالدار البيضاء وها علاش ... ﻿

كشف مصدر مقرب من عائلة ''ناصر الزفزافي'' المعتقل بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، أنه يخوض إضرابا عن الطعام داخل زنزانته الإنفرادية، طلبا لوضعه في زنزانة واحدة مع جميع المعتقلين الآخرين الذين

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كشف مصدر مقرب من عائلة "ناصر الزفزافي" المعتقل بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، أنه يخوض إضرابا عن الطعام داخل زنزانته الإنفرادية، طلبا لوضعه في زنزانة واحدة مع جميع المعتقلين الآخرين الذين يتواجدون في نفس الجناح الذي يقيمون فيه.



وأضاف ذات المصدر، أن "ناصر الزفزافي" دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم أمس الأربعاء، في حين ينتظر أن يلتحق باقي المعتقلون الموضوعون في السجون الإنفرادية بمدينة الدار البيضاء بنفس المبادرة، ابتداءا من اليوم الخميس، بهدف وضع جميع المعتقلين على خلفية أحداث الريف الأخيرة في زنزانة وجناح واحد.



من جهة ثانية، نفى مصدر "لشوف تيفي" من داخل سجن عكاشة إخبار المعتقلون الموضوعون بالزنازن الإنفرادية بعكاشة، المسؤولين بمبادرتهم كما هو متداول ومتعارف عليه، حيث أن القانون يفرض إطلاع النيابة العامة بالخطوة قبل تنفيذها.