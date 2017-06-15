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صادم و بالصور.. على المباشر ..مغربية كتكمي الشيشا وتْعرات فرمضان على الفايسبوك

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 12:53 صادم و بالصور.. على المباشر ..مغربية كتكمي الشيشا وتْعرات فرمضان على الفايسبوك | مجتمع
صادم و بالصور.. على المباشر ..مغربية كتكمي الشيشا وتْعرات فرمضان على الفايسبوك
استنكر المغاربة رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إقدام فتاة شابة بتدخين الشيشا على المباشر بالفايسبوك.

شوف تيفي:

استنكر المغاربة رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إقدام فتاة شابة بتدخين الشيشا على المباشر بالفايسبوك.

الفتاة و حسب الصور التي انتشرت اليوم الخميس، عبر الشبكة العنكبوتية، تظهر الشابة و هي تتجرد من ملابسها و تُدخن الشيشا مستعينة بحركات لاأخلاقية.

و قد طالب رواد الموفع الأزرق بسحب هذه الصور و متابعة الفتاة بتهمة الانحلال الخلقي حتى تكون عبرة لمثيلاتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صور الشيشا فايسبوك

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