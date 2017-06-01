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الرئيس الفرنسي يغادر المغرب في ختام زيارة صداقة وعمل للمملكة

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 12:27 الرئيس الفرنسي يغادر المغرب في ختام زيارة صداقة وعمل للمملكة | بوليتيك
الرئيس الفرنسي يغادر المغرب في ختام زيارة صداقة وعمل للمملكة
غادر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون المغرب، اليوم الخميس، في ختام زيارة صداقة وعمل للمملكة، بدعوة من الملك محمد السادس.

شوف تيفي:و م ع

غادر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون المغرب، اليوم الخميس، في ختام زيارة صداقة وعمل للمملكة، بدعوة من الملك محمد السادس.

وكان في وداع رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة بريجيت ماكرون، لدى مغادرتهما مطار الرباط-سلا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعد أن استعرضا تشكيلة من القوات الجوية الملكية أدت لهما التحية، تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي والسيدة حرمه، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة بالنيابة، ورئيس مجلس الجهة، وقائد الحامية العسكرية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسلا، والوكيل العام للملك، وعمدة مدينة سلا، ورئيسا المجلسين العلميين المحليين للرباط وسلا، وممثلو سلطات الولاية المدنية والعسكرية.

وتعكس هذه الزيارة، التي تميزت، بالخصوص، بالمحادثات التي أجراها الملك مع الرئيس الفرنسي، عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين من أجل مزيد من تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وكان الرئيس الفرنسي أشاد، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بالرباط، بالدور "المتنامي" الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا، مؤكدا أن الرباط وباريس لهما سياسة مشتركة يقودانها بالقارة.

وتدل هذه الزيارة ليومين، وهي الأولى للرئيس الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي وللمنطقة المغاربية منذ انتخابه يوم 7 ماي الماضي رئيسا للجمهورية، على المستوى الممتاز للعلاقات القائمة بين البلدين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ماكرون الرئيس الفرنسي

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