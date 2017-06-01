خطير..مصرع ثلاثة أشخاص في حادثة سير على الطريق الساحلية الرباط - الهرهورة ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة في حادثة سير وقعت أمس الأربعاء عند منتصف الليل على الطريق الساحلية الرباط/ الهرهورة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة في حادثة سير وقعت أمس الأربعاء عند منتصف الليل على الطريق الساحلية الرباط/ الهرهورة.

وأفادت السلطات المحلية، أن الحادث الذي وقع عند مخرج جماعة الهرهورة، نجم عن اصطدام سيارتين من النوع الخفيف مما تسبب في مصرع الضحايا وهم ثلاثة شبان في مقتبل العمر.

ورجح المصدر ذاته، أن تكون السرعة المفرطة سببا في وقوع هذا الحادث.