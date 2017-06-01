حصري..سار لعشاق المعلم: لورابريول متهمة المجرد مشات فيها والقضية فيها كثر من المخدرات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية، حققت مع الفتاة الفرنسية التي تتهم المجرد لمدة ثلاثة ساعات أول أمس الثلاثاء، وذلك بخصوص علاقاتها مع صديقها التونسي الذي تم ضبطه متلبسا بنقل كمية مهمة

"شوف تيفي":إ.ط

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة الفرنسية، حققت مع الفتاة الفرنسية التي تتهم المجرد لمدة ثلاثة ساعات أول أمس الثلاثاء، وذلك بخصوص علاقاتها مع صديقها التونسي الذي تم ضبطه متلبسا بنقل كمية مهمة من المخدرات بواسطة سيارة "بريول"

وأكد هذا المصدر القريب من محامي الفتاة الفرنسية أن هذه الأخير، دافعت بقوة خلال التحقيق معها، ونفت نفيا قاطعا علاقاتها بالمخدرات، مشيرا إلى ان الشرطة أبلغتها بضرورة الحضور أمامها مرة أخرى للكشف عن مجموعة من الألغاز التي ظهرت في قضية صديقها التونسي.

وأكد المصدر ذاته أن التنوسي المعتقل بسجن فلوري، اختارا محاميا من بلده يدعى "بلمعطي" للدفاع عنه، مشيرا إلى أن الشرطة الفرنسية، قامت بمداهمة شقته، وحجزت هاتفين نقالين من نوع " آيفون وسوني" ومجموعةمن الحواسيب، وخلال تصفح هذه الأجهزة تم العثور على أمور خطيرة رفض "المصدر" الكشف عنها، موضحا في الوقت ذاته أن قضية هذا التونسي أكبر بكثير من قضية الاتجار بالمخدرات.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذا التطور الأخير في القضية لن يكون في صالح لورا بريول، وظهور دليل واحد يثبت علاقتها بالتونسي، سيؤدي بها إلى السجن.