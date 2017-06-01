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عاجل..ارتفاع عدد قتلى حريق البرج السكني في لندن واحتمال كبير لوجود مغاربة بينهم

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 11:43 عاجل..ارتفاع عدد قتلى حريق البرج السكني في لندن واحتمال كبير لوجود مغاربة بينهم | دولي
عاجل..ارتفاع عدد قتلى حريق البرج السكني في لندن واحتمال كبير لوجود مغاربة بينهم
ارتفعت حصيلة قتلى البرج السكني بلندن إلى 17 شخصا على الأقل في الحريق الهائل الذي اكتسح برجا سكنيا في لندن الأربعاء وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الخميس، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

ارتفعت حصيلة قتلى البرج السكني بلندن إلى 17 شخصا على الأقل في الحريق الهائل الذي اكتسح برجا سكنيا في لندن الأربعاء وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الخميس، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقال قائد شرطة العاصمة ستيوارت كوندي في تصريح نقلته قنوات التلفزيون "يؤسفني أن أؤكد أن عدد الذين قتلوا هو الآن 17".

وكان مصدر "شوف تيفي" قد أكد إلى أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى إمكانية وجود مغاربة ينحدرون من مدينة العرائش من بين القتلى بعد فقدان العديد منهم مباشرة بعد الحادث، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية لم تكشف بعد عن هوية الضحايا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلطات الحريق ستيوارت كوندي

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