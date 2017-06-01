عاجل..بعد قطع العلاقات معها: سفن حربية أمريكية تصل إلى قطر..هل هي بداية الحرب؟ ﻿

كشفت وكالة الأنباء القطرية، يومه الخميس، أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة، من أجل المشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة الأنباء القطرية، يومه الخميس، أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة، من أجل المشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.

تجدر الإشارة إلى تقارير إعلامية عربية ودولية، أشارت إلى إمكانية اندلاع حرب قريبة بمنطقة الخليج العربي، خاصة بعد إعلان أتركيا وباكستان، استعدادهما لإرسال آلاف الجنود إلى قطر بعد قطع مجموعة من الدول للعلاقات معها، ويتعلق الأمر بالسعودية والبحرين والإمارات ومصر.