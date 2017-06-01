خبر سار لسائقي السيارات والدراجات النارية..تخفيض أسعار الوقود في هذا التاريخ ﻿

قررت شركات توزيع المحروقات تخفيض أسعار كل من الغازوال والبنزين الممتاز وذلك ابتداءا من يومه الخميس حيث سيتم تخفيض أسعار الغازوال بـ33 سنتيما فيما سيتم تخفيض أسعار البنزين الممتاز بـ18 سنتيما.

شوف تيفي

قررت شركات توزيع المحروقات تخفيض أسعار كل من الغازوال والبنزين الممتاز وذلك ابتداءا من يومه الخميس حيث سيتم تخفيض أسعار الغازوال بـ33 سنتيما فيما سيتم تخفيض أسعار البنزين الممتاز بـ18 سنتيما.

وأضافت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الخميس أن لجنة اليقظة لتتبع أسعار المحروقات عقدت اجتماعا أمس الأربعاء بتجمع البترولين تحت رئاسة لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بالرباط لتدارس بنية الأسعار بالسوق المحلية.

هذا ويأتي هذا اللقاء بعد دعوة الحكومة في شخص لجنة اليقظة، إلى إعادة النظر في بنية الأسعار بعد الإستياء الذي يسود شرائح واسعة من المستهلكين الذين يتهمون شركات المحروقات بتسويق الغازوال والبنزين بأثمنة لا تتناسب مع المنحى التنازلي لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.