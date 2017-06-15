صورة حب واحترام بين الأميرة للا سلمى وولي العهد مولاي الحسن تثير إعجاب المغاربة ﻿

صورة رائعة للأمير مولاي الحسن رفقة والدته الأميرة للا سلمى أثناء الاستقبال الملكي الذي خصصه الملك محمد السادس لضيفه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالرباط.

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صورة رائعة للأمير مولاي الحسن رفقة والدته الأميرة للا سلمى أثناء الاستقبال الملكي الذي خصصه الملك محمد السادس لضيفه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالرباط.

وتظهر في هذه الصورة الأميرة للا سلمى وهي تنظر مبتسمة لابنها "ولي العهد" الذي يجلس على يمينها بالقصر الملكي ، وتعكس نظراتهما الكثير من الحب الذي يظهر مدى وطادة العلاقة بينهما كأم وابنها.

صورة لقيت انتشارا واسعا واستحسانا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارة الرئيس الفرنسي و حرمه إلى الرباط.