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عاجل وبالصور.. عصابة مسلحة بالسيوف تُهاجم بطريقة هوليودية أكبر سوق للسمك بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 10:50 عاجل وبالصور.. عصابة مسلحة بالسيوف تُهاجم بطريقة هوليودية أكبر سوق للسمك بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. عصابة مسلحة بالسيوف تُهاجم بطريقة هوليودية أكبر سوق للسمك بمدينة الدار البيضاء
شهد سوق السمك بالجملة بالبيضاء، قبل قليل من صباح يومه الخميس، واقعة جد خطيرة، أبطالها أفراد عصابة مدججين بالسيوف، هاجموا السوق وروعوا البائعين والزبناء.

"شوف تيفي"

شهد سوق السمك بالجملة بالبيضاء، قبل قليل من صباح يومه الخميس، واقعة جد خطيرة، أبطالها أفراد عصابة مدججين بالسيوف، هاجموا السوق وروعوا البائعين والزبناء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارتان خفيفتان من نوع "كليو"، وصلتا إلى سوق السمك وعلى متنها ثمانية أشخاص، قام أربعة منهم بالدخول إلى السوق وسرقة مجموعة من المواطنين، قبل أن يُفتضح أمرهم ما دفع برجال القوات المساعدة إلى التدخل وإيقاف أحد هؤلاء المسلحين، إلا أن النصف الثاني من العصابة المتواجد خارج السوق وفور علمه بإلإيقاع بزملائهم، قاموا بالهجوم على رجال القوات المساعدة وتحريرهم في مشهد وصف بالهوليودي والخطير.

وأوضح ذات المصدر أن اللصوص المسلحين، غادروا المكان صوب منطقة "الشيشان" وقد باءت محاولات إقتفاء آثارهم من طرف بعض تجار السمك بالفشل خلال مطاردتهم، مشيرا إلى أن عون سلطة وقبل وقوع الحادث وفي إطار عمله قام بتصوير السيارات بعد وصولها إلى السوق، وهو ما مكن المصالح الأمنية من التعرف على أرقام اللوحات الترقيمية التي سيتم الاعتماد عليها للوصول إلى أفراد هذه العصابة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللصوص تجار السمك السيارات المصالح الأمنية السيوف

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