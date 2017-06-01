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قطر تعزز دولتها بطائرات أمريكية مقاتلة من طراز إف 15

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 10:37 قطر تعزز دولتها بطائرات أمريكية مقاتلة من طراز إف 15 | دولي
قطر تعزز دولتها بطائرات أمريكية مقاتلة من طراز إف 15
ذكرت وكالة أنباء قطرية صباح اليوم الخميس، أن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، وقع أمس الأربعاء بواشنطن مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اتفاقية لشراء طائرات أمريكية مقاتلة

شوف تيفي

ذكرت وكالة أنباء قطرية صباح اليوم الخميس، أن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، وقع أمس الأربعاء بواشنطن مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اتفاقية لشراء طائرات أمريكية مقاتلة من طراز (إف -15) بتكلفة مبدئية تصل إلى 12 مليار دولار.

ونقلت الوكالة القطرية عن الوزير القطري قوله إن هذه الإتفاقية ''تمثل تأكيدا للإلتزام طويل المدى'' لدولة قطر في العمل سوية مع ''أصدقائنا وحلفائنا في الولايات المتحدة على تعزيز روابطنا العسكرية لتدعيم التعاون الإستراتيجي في حربنا ضد العنف المتطرف وتعزيز الأمن والإستقرار في منطقتنا والعالم''.

وأضاف المصدر ذاته أن هاته الإتفاقية التي ستسهم في خلق 60 ألف فرصة عمل في 42 ولاية أمريكية، ''ستعزز قدرة دولة قطر على تحقيق أمنھا وتخفف في ذات الوقت العبء الملقى على كاھل القوات المسلحة الأمريكية في عمليات محاربتها العنف المتطرف''.

 

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دولي قطر تعزز بطائرات أمريكية مقاتلة طراز إف 15 شوف تيفي

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