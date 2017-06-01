عاجل وبالفيديو..حريق مهول داخل مقهى للشيشة ﻿

بعد أقل من 48 على اندلاع حريق داخل برج بلندن، شهدت العاصمة البريطانية في الساعات الأولى من يومه الخميس، واقعة مشابهة، عقب اندلاع حريق مهول داخل مقهى عربي للنرجيلة ''الشيشة'' والذي يوجد على مستوى

''شوف تيفي''



بعد أقل من 48 على اندلاع حريق داخل برج بلندن، شهدت العاصمة البريطانية في الساعات الأولى من يومه الخميس، واقعة مشابهة، عقب اندلاع حريق مهول داخل مقهى عربي للنرجيلة ''الشيشة'' والذي يوجد على مستوى منطقة ''ولسمثتو'' شرق لندن.