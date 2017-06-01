 نايضة...الوزير بن عبد الله يكذب إلياس العماري حول ''منارة المتوسط'' عبر بلاغ وزاري ﻿
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نايضة...الوزير بن عبد الله يكذب إلياس العماري حول منارة المتوسط عبر بلاغ وزاري | بوليتيك

نايضة...الوزير بن عبد الله يكذب إلياس العماري حول ''منارة المتوسط'' عبر بلاغ وزاري

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نايضة...الوزير بن عبد الله يكذب إلياس العماري حول ''منارة المتوسط'' عبر بلاغ وزاري

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 05:03 نايضة...الوزير بن عبد الله يكذب إلياس العماري حول منارة المتوسط عبر بلاغ وزاري | بوليتيك
نايضة...الوزير بن عبد الله يكذب إلياس العماري حول ''منارة المتوسط'' عبر بلاغ وزاري
تتواصل حرب التصريحات الإعلامية بين رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والتراب الطني نبيل بن عبد الله حول المسؤول عن التأخر في وثيرة إنجاز المشاريع

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تتواصل حرب التصريحات الإعلامية بين رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والتراب الطني نبيل بن عبد الله حول المسؤول عن التأخر في وثيرة إنجاز المشاريع المدرجة في برنامج ''منارة المتوسط'' بمدينة الحسيمة.

وكشف إلياس العماري مساء أمس خلال برنامج تلفزيوني '' أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تأخرت في الإفراج عن الدفعة الأولى من الحصة التي التزمت بالمساهمة بها في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ''الحسيمة منارة المتوسط''والذي تساهم فيه الوزارة بمبلغ 420 مليون درهم''.

ولم يتأخر نبيل بن عبد الله في الرد على تصريح العماري، حيث أفاد من خلال بلاغ توضيحي لوزارته بأنه ''مباشرة بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة بالبرنامج المذكور، شرعت المنظومة المحلية في إعداد الاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز البرنامج لتحديد الجهة المنفذة له وطبيعة التدخلات حسب كل مركز على حدة وكذا البرمجة الزمنية للتمويل التي تمت مراجعتها وتحديد 50 مليون درهم كدفعة أولى للشروع في تنفيذ الأشغال، كل هذه العمليات تنجز على الصعيد المحلي. واستلزم هذا العمل عدة شهور بالنظر لطبيعته التقنية الدقيقة وتعدد المتدخلين والعمل الميداني الذي يستوجبه''.

ووفقا للبلاغ'' فمباشرة بعد المصادقة على هذه الاتفاقية الخاصة للتمويل من طرف المصالح المختصة، كانت الوزارة سباقة إلى الإفراج على الدفعة الأولى من التمويل إلى وكالة تنمية الأقاليم الشمالية بصفتها الجهة المعينة من طرف المنظومة المحلية لإنجاز البرنامج، وبذلك تكون الوزارة، إلى يومنا هذا، قد احترمت التزاماتها حسب مراحل التنفيذ والدفعات المالية المبرمجة'' يقول بلاغ وزارة بنعبدالله في رد على تصريحات إلياس العماري .

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