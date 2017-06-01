توقيف عصابة متخصصة في السرقة عبر سيارة للأجرة بين مدينتي طاطا وأكادير ﻿

أوقف أمن أكادير، سائق طاكسي يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في ارتباطه بعصابة إجرامية متخصصة في السرقات المقرونة بظروف الليل ''والتعدد، التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال ناقلة ذات محرك''.

شوف تيفي

أوقف أمن أكادير، سائق طاكسي يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في ارتباطه بعصابة إجرامية متخصصة في السرقات المقرونة بظروف الليل "والتعدد، التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال ناقلة ذات محرك".

وجرى إيقاف المشتبه فيه يوم أمس الثلاثاء، والذي كان برفقة مشتبهين فيهما اثنين تمكنا من الفرار، على متن سيارة للأجرة ذات نقطة انطلاق محسوبة على إقليم طاطا، وذلك إثر عملية مراقبة وترصد أشرف عليها رئيس القيادة العليا للهيأة الحضرية، حيث مباشرة بعد توصل مصالح الأمن بشكايات مواطنين تعرضوا للاعتداء من قِبل أشخاص يتخذون إحدى سيارات الأجرة مصيدة لاقتراف عمليات السرقة.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف الجناة يتحدد في استعمال سيارة للأجرة لاصطياد الضحايا، إذ يعمدون إلى وضع كيس ثقيل بالمقعد الأمامي لحمل الضحايا على الركوب بالمقاعد الخلفية حيث يجلس عضوين بالعصابة، وفور انطلاق السيارة يشرع هذان الأخيران في تعريضهم للسرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية كما جرى حجز سيارة الأجرة المستعملة في ارتكاب الأفعال الإجرامية، فيما لا زالت الأبحاث جارية لإيقاف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.