كارثة...انهيار منزل على أم وطفلها وإحالة قائد وعون سلطة على المصحة بعد مواجهات مع الساكنة بمديونة. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منزلا انهار على أم وطفلها بمنطقة سيدي حجاج بإقليم مديونية، أثناء قيام السلطات المحلية بهدم منازل لدور الصفيح والسكن الغير اللائق عشية اليوم الأربعاء.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن منزلا انهار على أم وطفلها بمنطقة سيدي حجاج بإقليم مديونية، أثناء قيام السلطات المحلية بهدم منازل لدور الصفيح والسكن الغير اللائق عشية اليوم الأربعاء.



وأضافت ذات المصادر أن الحصيلة الأولية، لعملية الهدم بالمنطقة، أسفرت عن إحالة سيدة على مستشفي إبن رشد وطفلها الذي يبلغ أربع سنوات على المؤسسة الصحية الهاروشي بعد إصابته بكسور بعدما سقط سقف المنزل وهو بين أحضان أمه التي رفضت مغادرة المنزل.



وأفاد ذات المصدر، عن نقل قائد وعون سلطة على مصلحة الإنعاش بمصحة ''م،ح'' بعد إصابات بليغة جراء رميهم بالحجارة من طرف الساكنة التي هاجمت السلطات والجرافة التي أحضرت لهدم المنزل.