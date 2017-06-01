من جديد..مواجهات ليلية عنيفة بين المحتجين وقوات حفظ النظام بالحسيمة ﻿

يشهد حي البادسي بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام وبعض الشباب الذين يقومون برمي عناصر الشرطة بالحجارة بعد نهاية المسيرة الإحتجاجية التي نظمت مساء اليوم للمطالبة

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يشهد حي البادسي بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام وبعض الشباب الذين يقومون برمي عناصر الشرطة بالحجارة بعد نهاية المسيرة الإحتجاجية التي نظمت مساء اليوم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.



وتأتي المواجهات الجديدة، بعد كشف الإدارة العامة للأمن الوطني للخسائر الكبيرة التي تكبذتها منذ إنطلاق الإحتجاجات، حيث تعرض بعض عناصر الأمن لجروح وإصابات خطيرة، بالإضافة إلى إتلاف بعض الآليات الخاصة بقوات الأمن.



ويرى المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها قبل قليل، أن الأحكام القضائية التي أدينت بها أول مجموعة من المعتقلين كانت قاسية، عكس المتتبعين الذين يؤكدون على إحترام جميع مساطر المحاكمة العادلة للمتهمين .