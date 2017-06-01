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مؤثر....وفاة عاملي بناء في يوم واحد بمدينة أكادير

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 01:57 مؤثر....وفاة عاملي بناء في يوم واحد بمدينة أكادير | حوادث و حقوق
مؤثر....وفاة عاملي بناء في يوم واحد بمدينة أكادير
كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' عن وفاة عاملي بناء اليوم الأربعاء في منطقتين مختلفتين بمدينة أكادير، بعد سقوطهما أرضا من سطح العمارة أثناء عملهما.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' عن وفاة عاملي بناء اليوم الأربعاء في منطقتين مختلفتين بمدينة أكادير، بعد سقوطهما أرضا من سطح العمارة أثناء عملهما.

وحسب ذات المصدر، فقد لقي العامل الأول حتفه صبيحة اليوم الأربعاء في منزل بالحي المحمدي بعدما أصيب بصعقة كهربائية، أثناء قيامه ببعض الأشغال، حيث يبلغ الضحية حوالي 33 سنة قيد حياته وينحدر من نواحي المدينة.

المأساة لم تتوقف هنا ، حيث علمت مصادر ''شوف تيفي'' كذلك بوفاة عامل شاب آخر بمدينة أيت ملول بعد فقدان الضحية للتوازن والسقوط مباشرة على الأرض، ويفقد الحياة في الحين من قوة الصدمة.

وتأتي حالتي الوفاة تزامنا بعد فاجعة وفاة عامل آخر يوم أمس بعد سقوطه من الطابق الثالث بعمارة توجد بمدينة إنزكان، حيث تتسائل مصادر ''شوف تيفي'' عن دور لجان التفتيش والمراقبة خاصة المعنية بالسلامة، حيث عرفت عدة أوراش بمدينة أكادير حالات مماثلة خاصة بالحي المحمدي.

‫شوف تيفي

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الوفاة الحي المحمدي السلامة شوف تيفي

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