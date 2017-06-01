''غوتيريس'' يصوم يوما كاملا بأفعانستان تضامنا مع المسلمين ﻿

كشفت مواقع إعلامية محلية، أن أنطونيو غوتيريس نفذ وعده وصام يوما كاملا بعد وصوله اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأفعانية كابول .

شوف تيفي



كشفت مواقع إعلامية محلية، أن أنطونيو غوتيريس نفذ وعده وصام يوما كاملا بعد وصوله اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأفعانية كابول .



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، قد أعلن بعد وصوله إلى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة مفاجئة، بأنه سيصوم اليوم الأربعاء تضامنا مع المسلمين في العالم أجمع.



وكتب غوتيريس في تغريدة له على حسابه في''تويتر'': ''لقد وصلت لتوي إلى كابول لإجراء محادثات مع الحكومة والشعب''. ''تساند الأمم المتحدة أفغانستان في وقت يشهد عنفاً ومعاناة''.

كما كتب في تغريدة أخرى: ''أنضم اليوم في أفغانستان إلى الصائمين، تضامنا مع المسلمين في العالم برمته، وأدعو إلى السلام والتسامح''.



وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعد سلسلة تفجيرات في كابول أودت بحياة حوالي 180 شخصا منذ بداية يونيو الجاري، وبالتزامن مع وصول غوتيريس إلى كابول ، تحدثت وسائل إعلام عن تصاعد الاقتتال في ولاية هلمند جنوبي العاصمة بين حركة ''طالبان'' وميليشيات أخرى مع استمرار غارات طيران الجيش الأفغاني على مواقع الإرهابيين في الولاية.