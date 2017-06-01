إيمانويل ماكرون يقود وساطة بين دول الخليج بعد لقائه بالملك محمد السادس ﻿

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاربعاء أنه يواصل جهوده الدبلوماسية الرامية الى ''خفض حدة التوتر'' في الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه سيلتقي لهذه الغاية الأسبوع المقبل في باريس مسؤولا

شوف تيفي وكالات



أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاربعاء أنه يواصل جهوده الدبلوماسية الرامية الى ''خفض حدة التوتر'' في الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه سيلتقي لهذه الغاية الأسبوع المقبل في باريس مسؤولا إماراتيا كبيرا.



وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة المغربية الرباط إثر لقائه العاهل المغربي الملك محمد السادس قال ماكرون إنه سيلتقي ''مسؤولا من الامارات العربية المتحدة سيصل الاسبوع المقبل الى باريس... وسأتحدث مجددا مع أمير قطر''.



وحسب وكالة فرانس بريس، وتعقيبا على تصريح ماكرون قال الاليزيه إن الرئيس الفرنسي سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري في باريس لقاءين منفصلين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لكن الرئاسة الفرنسية عادت وتراجعت عن هذا الاعلان، مشيرة الى ان ''ما من شيء مؤكد'' حتى الآن بخصوص هذين اللقاءين.



ورحب الرئيس الفرنسي خلال مؤتمره الصحافي بعد الإستقبال الرسمي للملك محمد السادس بالرباط، في أول زيارة خارجية لشمال إفريقيا ، بتطابق وجهات النظر بينه وبين العاهل المغربي بشأن ضرورة إيجاد حل للازمة الخليجية.