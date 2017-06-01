وقفات إحتجاجية ليلية بإقليم الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ﻿

تشهد بعض حواضر إقليم الحسيمة في هذه اللحظات وقفات إحتجاجية متفرقة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي ''حراك الريف'' بعد ساعات من النطق بالحكم عشية اليوم على حوالي 32 معتقلا، أدين بعضهم بالسجن النافذ وآخرون

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تشهد بعض حواضر إقليم الحسيمة في هذه اللحظات وقفات إحتجاجية متفرقة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" بعد ساعات من النطق بالحكم عشية اليوم على حوالي 32 معتقلا، أدين بعضهم بالسجن النافذ وآخرون بالسجن الموقوف التنفيذ مع الغرامة المالية.



ويرفع المحتجون في هذه اللحظات بكل من "الحسيمة، وتارجيست، وإمزورن، ومناطق أخرى" شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، رافضين الأحكام القضائية التي صدرت في حق المحالين على السجن المحلي بمدينة الحسيمة، بعد مؤاحذتهم بتهم تتعلق "بإضرام النار والإعتداء على القوات العمومية".



وتجري الوقفات الإحتجاجية تحت أنظار القوات العمومية المرابطة قرب مكان تنظيم الوقفات الإحتجاجية، في غياب تام لوجود أي إستفزازات بين الطرفين على الأقل إلى حدود هذه اللحظات.