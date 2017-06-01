 زوجة الرئيس الفرنسي والأميرة للا سلمى و الأميرة للا أم كلثوم يزرن معرض "أمام بيكاسو" بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط ﻿
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زوجة الرئيس الفرنسي والأميرة للا سلمى و الأميرة للا أم كلثوم يزرن معرض "أمام بيكاسو" بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 00:59 زوجة الرئيس الفرنسي والأميرة للا سلمى و الأميرة للا أم كلثوم يزرن معرض أمام بيكاسو بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط | بوليتيك
زوجة الرئيس الفرنسي والأميرة للا سلمى و الأميرة للا أم كلثوم يزرن معرض "أمام بيكاسو" بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط
قامت حرم الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون والأميرة للا سلمى وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم بزيارة لمعرض '' أمام بيكاسو'' بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

شوف تيفي:

قامت حرم الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون والأميرة للا سلمى وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم بزيارة لمعرض " أمام بيكاسو" بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها إلى المغرب الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ولدى وصولهن إلى موقع المتحف، استعرضت السيدة بريجيت ماكرون وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم، تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليهن على الخصوص، وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي قطبي.

ويضم هذا المعرض، المنظم من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو - باريس، أكثر من مائة عمل (لوحات ومنحوتات وخزفيات وصور ورسومات ومطبوعات) مصدرها مجموعات المتحف الوطني بيكاسو بباريس.

ويضم المعرض 11 قسما يعكس كل واحد منها جزءا من عبقرية بيكاسو، ضمن رحلة كرونولوجية وموضوعاتية في الآن ذاته تركز على أفضل ما أبدعه بيكاسو بين التشكيل والنحت والرسم والنقش والخزف والصور المطبوعة والتصوير الفوتوغرافي.

وابتداء من سنوات شباب بيكاسو وحتى بورتريهاته الذاتية الأخيرة، يعد معرض "أمام بيكاسو" مناسبة للتفكير حول المفهوم الغني ل"النموذج" الذي طالما استكشفه بيكاسو وعاد إليه مرارا خلال حياته.

ويعطي المعرض المتعدد الاختصاصات، الذي يزواج بين الرسم والنحت والنقش، إجمالا رؤية شاملة عن مجموع ما أبدعه بيكاسو طوال مسيرة حياته الفنية.

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