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مأدبة إفطار على شرف الرئيس الفرنسي وحرمه بالرباط

بتاريــخ : 15 يونيو 2017 / 00:55 مأدبة إفطار على شرف الرئيس الفرنسي وحرمه بالرباط | بوليتيك
مأدبة إفطار على شرف الرئيس الفرنسي وحرمه بالرباط
أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات، اليوم الأربعاء بالإقامة الملكية ''دار السلام''

شوف تيفي:و م ع

أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات، اليوم الأربعاء بالإقامة الملكية "دار السلام" بالرباط، مأدبة إفطار على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون.

و كان الملك محمد السادس قد أجرى، بالديوان الملكي بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه المباحثات بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها فخامة السيد إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتمتين هذه الشراكة الاستراتيجية، الاستثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وكان الملك قد استعرض لدى وصوله رفقة ضيفه الكبير، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم لرئيس الجمهورية الفرنسية التمر والحليب جريا على العادات والتقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات.

 

 

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مأدبة إفطار على شرف الرئيس الفرنسي وحرمه بالرباط

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