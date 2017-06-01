عاجل وحصري.. مغاربة ينحدرون من مدينة العرائش من بين ضحايا فاجعة حريق برج لندن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن هناك احتمالا إلى وجود جثة متفحمة داخل برج لندن قد تعود لمغربي ينحدر من مدينة العرائش، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تبقى مجرد أنباء غير مؤكدة في انتظار خروج السلطات

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علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن هناك احتمالا إلى وجود جثة متفحمة داخل برج لندن قد تعود لمغربي ينحدر من مدينة العرائش، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تبقى مجرد أنباء غير مؤكدة في انتظار خروج السلطات البريطانية ببيان رسمي.

وأكد المصدر ذاته إلى أن مصالح الوقاية المدنية البريطانية، أبلغت المغاربة الناجين بقيامها غدا الخميس، بالدخول إلى البرج المحترق من أجل البحث عن الجثة المتفحمة وإخراجها من أجل التعرف على صاحبها .

وأوضح ذات المصدر إلى أن بعض المصابين المتواجدين في ستة مستشفيات بلندن لم يتم بعد التعرف على هويتهم أو جنسياتهم، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون من بينهم مغاربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغاربة الناجين، تم نقلهم إلى مسجد المنار الموجود بالقرب من برج لندن المحترق الملقب ببرج "المغاربة".

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للسفارة والقنصلية العامة للمغرب بلندن من أجل تتبع الوضع عن قرب وتقديم كافة الدعم والمساعدة اللازمين للمهاجرين المغاربة الذين يوجدون من بين الضحايا.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه لا يوجد، لحد الساعة، أي مهاجر مغربي من بين القتلى.