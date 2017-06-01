عاجل..العثور على شرطي متوفي داخل حمام قاعة رياضية نواحي أكادير دقائق قبل آذان المغرب ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أنه تم العثور على شرطي تابع للمنطقة الأمنية ببيوكرى،متوفى داخل حمام قاعة رياضية، بحي التوأمة بنفس المنطقة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها جنوب مدينة أكادير.

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أنه تم العثور على شرطي تابع للمنطقة الأمنية ببيوكرى،متوفى داخل حمام قاعة رياضية، بحي التوأمة بنفس المنطقة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها جنوب مدينة أكادير.



ووفق إفادة ذات المصدر، يرجح أن يكون السبب وراء وفاة الشرطي الذي يبلغ أربعين سنة تقريبا وأب لطفل واحد "سكتة قلبية مفاجئة"، إذ عثر مواطنون على جثة الشرطي مغرب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2017.



ومباشرة بعد علمها بالحادث حضرت إلى عين المكان عناصر من الأمن الوطني لمعاينة الحادث وتحرير محضر حول الواقعة، في حين جرى نقل جثة المتوفي الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى.