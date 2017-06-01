عاجل..الملك يعطي تعليماته السامية من أجل تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمهاجرين المغاربة الذين يوجدون من بين ضحايا حريق لندن ﻿

على إثر الحريق الذي شب ، صباح اليوم الأربعاء، في برج سكني بلندن وخلف العديد من الضحايا، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسفارة والقنصلية العامة للمغرب بلندن من أجل تتبع الوضع عن قرب

"شوف تيفي"

على إثر الحريق الذي شب ، صباح اليوم الأربعاء، في برج سكني بلندن وخلف العديد من الضحايا، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسفارة والقنصلية العامة للمغرب بلندن من أجل تتبع الوضع عن قرب وتقديم كافة الدعم والمساعدة اللازمين للمهاجرين المغاربة الذين يوجدون من بين الضحايا.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه لا يوجد، لحد الساعة، أي مهاجر مغربي من بين القتلى.

وأضاف البلاغ أن هناك بعض المهاجرين المغاربة من بين الجرحى في هذا الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق المهول، خلف مقتل ستة أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح وحروق متفاوتة الخطورة من بينهم مغاربة.