مغاربة من بين المصابين في حريق برج لندن ﻿

في جديد الحريق المهول الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء ببرج سكني بلندن، ذكرت مصادر إعلامية أن من بين المصابين في هذا الحادث الخطير مغاربة أصيبوا بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي "

في جديد الحريق المهول الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء ببرج سكني بلندن، ذكرت مصادر إعلامية أن من بين المصابين في هذا الحادث الخطير مغاربة أصيبوا بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المتوفين الستة في هذا الحادث لا يحملون الجنسية المغربية، مشيرة إلى أن عدد المصابين بلغ 50 شخصا من بينهم مغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي " كانت سباقة للكشف عن احتمال إصابة مغاربة خلال هذا الحريق.