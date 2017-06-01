البيجيديون يحتجون أمام محكمة سلا تزامنا ومحاكمة زملائهم بقانون ''الإرهاب'' ﻿

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ستنظم شبيبة العدالة والتنمية يوم غذ صباحا وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بسلا، تزامنا وجلسة محاكمة أعضاء بالشبيبة، بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وحسب مصادر مطلعة، فعبد الإله بن كيران على إطلاع بالوقفة منذ إنعقاد أول إجتماع للأمانة العامة للحزب مؤخرا، بعد إخبارية من الكاتب الوطني للشبيبة وعضو الأمانة العامة للحزب خالد البوقرعي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن جلسة محاكمة شباب الفايسبوك المعتقلون "بتهم التحريض على الإرهاب والإشادة به" يوم غد الخميس، هي فقط جلسة للمناقشة والإستماع لمرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، مستبعدا صدور الحكم على الشباب المعتقلين.
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