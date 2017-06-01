هذه هي هوية المحكومين بالسجن على خلفية أحداث الحسيمة والتفاصيل الكاملة بخصوص الأحكام ﻿

في جديد الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، علمت '' شوف تيفي'' أن المحكومين ب 18 شهرا سجنا نافذا هم:

"شوف تيفي "



في جديد الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، علمت " شوف تيفي" أن المحكومين ب 18 شهرا سجنا نافذا هم:

خير الدين شنهوط

وسيم بوبوح بن احمد

نور الدين الكبداني

طارق أعفيس بن احمد

يحي الفقيه

صفوان شويذ

احمد البارودي

يوسف الفقيه

مراد الزفزافي

الحبيب أفقير

احمد الكرودي

سمير التغدويني

محمد الفاسي

عبد الكريم البوكري

ع الكريم السعيدي

عبد الاله بن سيعمار

أيوب زغدود

عز الدين الكارح

عبد الله بلقيش

عادل الهاشمي

نجيب أبلحاج

خالد الشيخ

بنهادي عابد

محمد بلوطي

ايمن فكري



وأكد مصدر "شوف تيفي " أن المحكومين بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 درهم هم:



امحمد المرشوحي

محمد بورعراصي

صلاح ولقاضي



واضاف ذات المصدر أن الموقوفين المحكومين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم هم:



عصام اشهبار

وسيم العتابي

بلال فارو

عبد الشافي بوكرمة



تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أصدرت أحكامها يومه الأربعاء بعد جلسة ماراطونية انطلقت أمس الثلاثاء تم خلالها الاستماع إلى الموقوفين البالغ عددهم 32 عقب اتهامهم بإضرام النار، ورمي القوات العمومية بالحجارة والتظاهر.