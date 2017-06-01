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إيمانويل ماكرون...الملك محمد السادس سيتدخل على خط الاحتجاجات في منطقة الريف+فيديو | بوليتيك

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إيمانويل ماكرون...الملك محمد السادس سيتدخل على خط الاحتجاجات في منطقة الريف+فيديو

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 22:30 إيمانويل ماكرون...الملك محمد السادس سيتدخل على خط الاحتجاجات في منطقة الريف+فيديو | بوليتيك
إيمانويل ماكرون...الملك محمد السادس سيتدخل على خط الاحتجاجات في منطقة الريف+فيديو
أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، على هامش مباحثات أولية مع الملك محمد السادس بعد الإستقبال الرسمي الذي جرى اليوم، أنه تحدث مع الملك حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الحسيمة.

شوف تيفي

أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، على هامش مباحثات أولية مع الملك محمد السادس بعد الإستقبال الرسمي الذي جرى اليوم، أنه تحدث مع الملك حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الحسيمة.

وأوضح إمانويل ماكرون، أنه "لايحق له التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب"، لكن جوابا على سؤال لصحفي حول موقف الملك محمد السادس من المظاهرات الإحتجاجية، قال ماكرون " بأن الملك محمد السادس يرى بأنه من العادي جدا وجود مظاهرات في الشارع لأن الدستور المغربي يمنح الحق للمواطنين للتظاهر والإحتجاج" مضيفا "بأن الملك سيمنع التصعيد والتوثر خاصة في مايتعلق بالسياسات العمومية".

وأضاف ماكرون، بأنه مقتنع بتوجهات الملك محمد السادس لأنه لن يكون هنالك قمع أو ماشابه، معربا عن طمأنينته بإقتلاع جذور التوثر في الريف عبر المدى الطويل من خلال الإستجابة لمطالب المحتجين.

وتابع الرئيس الفرنسي سرد موقف الملك محمد السادس، الذي أعرب له عن قلقه حول المنطقة التي يقضي وقتا كبيرا فيها خاصة مدينة الحسيمة يضيف ماكرون.

 

‫شوف تيفي

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ماكرون محمد السادس المحتجين الريف شوف تيفي

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