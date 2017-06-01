إطلاق الرصاص على أعضاء بالكونغرس الأمريكي يخلف ضحايا بينهم رئيس حزب الرئيس ''ترامب'' ﻿

أصيب عدة أشخاص، من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي ''ستيف سكاليز''، بعد أن أطلق مسلح النار على أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري أثناء ممارستهم رياضة البيسبول بالقرب من واشنطن،

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أصيب عدة أشخاص، من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي "ستيف سكاليز"، بعد أن أطلق مسلح النار على أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري أثناء ممارستهم رياضة البيسبول بالقرب من واشنطن، في وقت مبكر اليوم الأربعاء.



وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المسلح، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادثةـ حيث قال عضو مجلس النواب عن ألاباما مو بروكس لشبكة (سي.إن.إن) إن المهاجم كان يحمل بندقية، ويبدو أنه رجل أبيض البشرة "يميل إلى السمنة قليلا".



وأضاف بروكس أنه رأى الرجل لثانية واحدة فقط، وأنه كان يطلق النار من خلف سياج معدني بموقع في الملعب حيث كانت مجموعة أعضاء الكونغرس تمارس رياضتها الصباحية..وتابع ذات المصدر، "أطلق ما بين 50 و100 طلقة و سمعت ستيف سكاليز (51 عاما) يصرخ لقد أصيب بالرصاص".



وغرد مذيع شبكة فوكس نيوز بريت باير، على موقع تويتر، قائلا إن سكاليز أصيب في فخذه، ومن المتوقع أن يتعافى، إذ يعد سكاليز أحد أبرز الأعضاء بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وهو نائب عن ولاية لويزيانا.



وقال الرئيس دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، إنه ونائبه مايك بنس على علم بحادث إطلاق النار، ويراقبان التطورات عن كثب، حيث كشف البيت الأبيض أن ترامب عبر عن "حزنه الشديد إثر مأساة" إطلاق النار على أعضاء الكونغرس.