بالصورة..إلياس العماري يرد بطريقة قاسية على مصطفى الرميد بعد قراره ىالانسحاب من المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة ﻿

اختار إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الرد على مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''،

"شوف تيفي'

اختار إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الرد على مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وذلك عقب قرار هذا الأخير الانسحاب من المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة من خلال تدوينة شخصية ، وليس بشكل رسمي على الدعوة التي قدمت له من طرف الجهة.

وكتب إلياس العماري في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفايسبوك "مادام السيد مصطفى الرميد اختار الفيسبوك للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق. أولا أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية..إن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها".

وأشار العماري خلال تديونته الطويلة "أما فيما يتعلق بمؤاخذاته على إلياس بعيدا عن المناظرة، فأنا شخصيا لم يسبق أن حصل لي الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملا بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرا للعدل، لزميل لي في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب. وأجاب السيد الرميد وقتها بأنه كيف لرئيس الحكومة أن يصمت عندما يتلقى حزبه انتقادات وضربات؟".

وأكد إلياس في كلامه الموجه لمصطفى الرميد أن بعض المواقف التي عبر عنها بالأمس خلال مشاركته في برنامج "ضيف الأولى"، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة، مشددا على أن ما قاله في حق عضو بالحكومة بخصوص ادعائه بأن "العماري" وأعضاء من البام في الأزمة بالحسيمة، جاء للدفاع عنه حينما كان وزيرا للعدل والحريات، لأن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كان مشرفا عليها شخصيا بصفته عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتحابات.

وعبر العماري عنى استغرابه من قرار الرميد معاقبة اللجنة التحضيرية المشرفة على المناظرة بعد التصريحات التي أدلى بها، موضحة بأنه ليس المكلف بتسجيل غياب الرميد لأنه لم يوجه له الدعوة.

تجدر الإشارة إلى أن المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أعلن في الساعات الأولى من يومه الاربعاء، عبر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، انسحابه من "المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة لنتحاور بكل هدوء لنتفق" والتي دعت إليها لجنة بإشراف من رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة إلياس العماري...ومن المحتمل أن تخلف تدوينتي الرميد وإلياس ردود فعل سياسية قوية في لحظة مفصلية تمر منها بلادنا حيث توجه انتقادات شديدة لمختلف الأطياف السياسية ببلادنا...