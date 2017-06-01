مثير وبالفيديو..شفار شدوه في الدشيرة وربطوه في الشارع العام ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص على دراجة نارية، حاول اعتراض سبيل فتاة لسرقة ما بحوزتها بالدشيرة الجهادية ضواحي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص على دراجة نارية، حاول اعتراض سبيل فتاة لسرقة ما بحوزتها بالدشيرة الجهادية ضواحي أكادير.

ويوثق هذا الفيديو لحظة إيقاف اللص وربطه بواسطة حبل وسط الشارع العام، وتجمع العشرات من المواطنين حوله، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من قيام لصوص باعتراض سبيل الأبرياء خلال شهر الصيام.