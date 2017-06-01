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فيديو خطير..كارديان ترمضن وتعرا وسط الطريق بليساسفة بالبيضاء

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 19:20 فيديو خطير..كارديان ترمضن وتعرا وسط الطريق بليساسفة بالبيضاء | حوادث و حقوق
فيديو خطير..كارديان ترمضن وتعرا وسط الطريق بليساسفة بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت أمس الثلاثاء، يوثق لحظة قيام حارس سيارات بالعربدة والصراخ بعد إزالته ملابسه العلوية، خلال نشوب خلاف بينه وبين مجموعة من سائقي الطاكسيات.

"شوف تيفي":

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، قيل إن فصوله جرت أمس الثلاثاء، يوثق لحظة قيام حارس سيارات بالعربدة والصراخ بعد إزالته ملابسه العلوية، خلال نشوب خلاف بينه وبين مجموعة من سائقي الطاكسيات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحارس الملقب بـ "قريقيبة"، قام أمس بالعربدة على سائقي سيارات أجرة بالقرب من حمام جوهرة بمدينة ليساسفة، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يقوم بشكل مستمر بإرعاب المتواجدين بعين المكان، وخاصة خلال شهر رمضان الجاري، حيث استهدف في العديد من المرات بعض المواطنين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ترمضن ليساسفة ملابس الطاكسيات الحارس

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