عاجل:الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يحل بالمغرب ﻿

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شوف تيفي:و م ع

حل رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة إمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، عشية اليوم الأربعاء بالرباط، في زيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية، وذلك بدعوة كريمة من الملك محمد السادس.

ولدى وصولهما إلى مطار الرباط- سلا، وجد رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة بريجيت ماكرون في استقبالهما الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم.

إثر ذلك، استعرض الملك وضيفاه الكبيران تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشارو صاحب الجلالة، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسفير المغرب بفرنسا.

كما تقدم للسلام على فخامة السيد إمانويل ماكرون الجنرال دو ديفيزيون المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني، مدير إدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة بالنيابة، ورئيس مجلس الجهة، والمنتخبون وممثلو سلطات الولاية المدنية والعسكرية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك أعضاء سفارة فرنسا بالرباط، وكذا أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي.

بعد ذلك، قدم لرئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية لمطار الرباط- سلا، توجه موكب قائدي البلدين صوب القصر الملكي بالرباط.

وتعكس زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها فخامة السيد إمانويل ماكرون للمملكة المغربية، عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين.