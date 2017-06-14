هذه حقيقة هروب محامية بمحاضر قضية الزفزافي ورفاقه ﻿

نفت المحامية نعيمة غلاف، يومه الأربعاء، أن تكون زميلتها خديجة الروكاني قد اختفت عن الأنظار أو ''هربت''، مباشرة بعد حصولها على محضر قضية ناصر الزفزافي ومن معه، موضحة أن ''الروكاني'' تكلفت بمهمة صعبة هي

"شوف تيفي"

نفت المحامية نعيمة غلاف، يومه الأربعاء، أن تكون زميلتها خديجة الروكاني قد اختفت عن الأنظار أو "هربت"، مباشرة بعد حصولها على محضر قضية ناصر الزفزافي ومن معه، موضحة أن "الروكاني" تكلفت بمهمة صعبة هي تصوير المحاضر.

وأوضحت غلاف أن وسائل إعلام لم تبحث عن المعلومة ونشرت إشاعات وصفتها بـ "الصفراء"، مشيرة في الوقت ذاته في تعليقها على المحضر أن هذا الأخير يكون محفوظا وبحوزة كل من وكيل الملك وقاضي التحقيق والضابطة القضائية.



وكتبت غلاف على حسابها الرسمي بالفايسبوك قبل قليل " كل التضامن مع زميلتي العزيزة التي تكلفت بمهمة صعبة جدا هي تصوير المحاضر لقضية صعبة ايضا ولعلم صحافة الإشاعات والصحافة الصفراء والتي لا تبدل أي جهد للبحث عن المعلومة والتحري قبل نشرها ان المحضريكون في اربعة نظائر واحد يبقى عند وكيل الملك ومحضرين بالملف المحكمة أحدهما يبقى عند قاضي التحقيق ومحضر يبقى عن الضابطة القضائية محررة المحضر محفوظا.معركتنا كدفاع صعبة الدفاع عن معتقلي الحراك والدفاع عن أنفسنا ، شكرا لك زميلتي على مجهودك وعلى تعبك معنا".