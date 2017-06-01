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عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 18:27 عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا | بوليتيك
عاجل و بالفيديو..الملك محمد السادس يستقبل رئيس فرنسا في هذه اللحظات بمطار الرباط-سلا
استقبل في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، الملك محمد السادس، رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، بمطار الرباط-سلا

شوف تيفي:

استقبل في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، الملك محمد السادس، رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، بمطار الرباط-سلا
و يقوم الرئيس الفرنسي الجديد بزيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية اليوم الأربعاء وغد الخميس.

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".

‫شوف تيفي

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