فيديو يثر غضب المغاربة..شاب مغربي بوجه مكشوف يدخن علنا نهار رمضان ﻿

نشرت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شاب بوجه مكشوف وهو يدخن سيجارة نهار رمضان بإحدى المناطق المتواجدة شمال المغرب.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شاب بوجه مكشوف وهو يدخن سيجارة نهار رمضان بإحدى المناطق المتواجدة شمال المغرب.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو دقائق بعد ظهوره، حيث عبر العديد من المغاربة عن غضبهم واسيائهم الشديد من قيام بعض الأشخاص بالإفطار العلني لهذا الشاب، موضحين أن على المصالح الأمنية القيام بجولات وحملات تمشيطية تهدف إلى الإطاحة بأصحاب "ماصيمنش" وتقديمهم للعدالة.

ومن جهة أخرى، أكد بعض النشطاء أن الشاب في الفيديو قد يكون مريضا نفسيا وتدخينه علنا أمام الصائمين يعتبر عاديا، ولهذا لا يمكن محاسبته قانونيا بسبب تدخين سيجارة.