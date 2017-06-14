عاجل وبالصور.. هذا هو الحكم الصادر في حق رفاق الزفزافي على خلفية أحداث الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن ابتدائية الحسيمة، أصدرت قبل قليل من يومه الأربعاء حكمها في حق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة الريفية، إذ قضت بسحن 32 معتقلا لمدة 18 شهرا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن ابتدائية الحسيمة، أصدرت قبل قليل من يومه الأربعاء حكمها في حق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة الريفية، إذ قضت بسحن 32 معتقلا لمدة 18 شهرا.

وكانت جلسات الاستماع للموقوفين بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، قد انطلقت منذ أمس الثلاثاء، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم إضرام النار، ورمي القوات العمومية بالحجارة والتظاهر.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين حول احتجاجات الحسيمة يبلغ 200 شخصا تقريبا سواء المعتقلون بالحسيمة أو خارجها.