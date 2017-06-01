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إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء | اقتصاد

إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء

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إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 17:55 إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء | اقتصاد
إطلاق موقع إلكتروني جديد خاص بمشروع الخط فائق السرعة طنجة البيضاء
تم بشكل رسمي إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الخط الفائق السرعة بين طنجة والبيضاء ''تي جي في''، وهو الموقع الذي سيعمل مستقبلا على نشر جل مشاريع الخطوط فائقة السرعة بالمغرب كخط

"شوف تيفي"

تم بشكل رسمي إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الخط الفائق السرعة بين طنجة والبيضاء "تي جي في"، وهو الموقع الذي سيعمل مستقبلا على نشر جل مشاريع الخطوط فائقة السرعة بالمغرب كخط البيضاء-مراكش-أكادير وخط البيضاء-فاس-وجدة.

ويكشف تصفح موقع "www.tgvmaroc.ma" عن الأشغال التي تم إنجازها في تهيئة مشروع الخط فائق السرعة، والمراحل التي تم الوصول إليها إلى حدود الساعة، بالإضافة إلى الكشف عن الطريقة التي سيتم من خلالها العمل بـ "تي جي في" والمدة التي ستفصل بين جميع المحطات .

وأشار هذا الموقع إلى تفاصيل أخرى بخصوص هذا المشروع الذي يتوفر على بنية تحتية ضخمة، من بينها الإضافة التي سيقدمها إلى النقل السككي بالمغرب ، من خلال الربط بين مركزين اقتصاديين ضخمين ويتعلق الأمر بمدنية طنجة ومدينة الدارالبيضاء، ما سيمكن من المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الموقع الإلكتروني الخط الفائق السرعة مراكش أكادير طنجة

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