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عاجل:استقالة جماعية لوزراء الطاقة و النقل و التنمية الاجتماعية أمام يدي ملك الأردن

بتاريــخ : 14 يونيو 2017 / 17:53 عاجل:استقالة جماعية لوزراء الطاقة و النقل و التنمية الاجتماعية أمام يدي ملك الأردن | دولي
عاجل:استقالة جماعية لوزراء الطاقة و النقل و التنمية الاجتماعية أمام يدي ملك الأردن
أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا بالموافقة على قبول استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة الأردنية التي يترأسها هاني الملقي.

شوف تيفي:

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا بالموافقة على قبول استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة الأردنية التي يترأسها هاني الملقي.

وقال بيان للديوان الملكي الهاشمي إنه " الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة وزراء التنمية الاجتماعية وجيه طيب عزايزة، والطاقة والثروة المعدنية إبراهيم حسن سيف، ثم النقل حسين عبد الكريم الصعوب، وذلك اعتبارا من 14 يونيو الجاري".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلامية، فإن استقالة الوزراء الثلاثة جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيدا لإجراء تعديل وزاري خلال أيام.

وسيكون هذا التعديل الحكومي الثالث على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيرا بينهم سيدتان، والتي تشكلت في 28 شتنبر من العام الماضي.

وجرى التعديل الحكومي الأول بعد أيام من تشكيل الحكومة إثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب خلفا له، بينما تم التعديل الثاني في 15 يناير المنصرم وشمل خمسة قطاعات وزارية من بينها الداخلية والخارجية.

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