مثير.. المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي يشارك متابعيه أغنية مغربية لفنان مغربي مشهور في رمضان‎+صورة ﻿

نشر أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، فيديوكليب أغنية الفنان المغربي الشاب الدوزي التي تحمل عنوان ''رمضان'' وهي الأغنية التي أهداها للمسلمين بمناسبة

"شوف تيفي"

نشر أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، فيديوكليب أغنية الفنان المغربي الشاب الدوزي التي تحمل عنوان "رمضان" وهي الأغنية التي أهداها للمسلمين بمناسبة الشهر المبارك.

وكتب أفيخاي إلى جانب فيديو كليب الشاب الدوزي " رمضان يا رمضان، أهلًا بك يا رمضان.. اهديكم هذه الأغنية بمناسبة شهر البركات والصلوات والدعوات..رمضان_كريم".

وفور نشر أفيخاي للتدوينة والفيديو، تفاعل آلاف النشطاء العرب مع هذه التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الكبير لمضمونها، موضحين أن الأمر يعتبر مخالفا لدعوات أفيخاي المستمرة التي طالب خلالها بالقضاء على العرب المسلمين، بالإضافة إلى تشجيعه على العنف وإبادة الشعب الفلسطيني.